Raducanu realisiert US-Open-Triumph noch nicht!

Ihre Eltern hätten darauf bestanden, dass sie in der intensiven Pandemie-Phase ihre Schullaufbahn positiv abschließen solle. „Danach habe ich jedes Match so gespielt wie mein letztes. So habe ich es den gesamten Sommer angelegt.“ Die drei Wochen inklusive Qualifikation bei den US Open hat sie sich nur auf die jeweilige Gegnerin und auf sich konzentriert, das habe sie einfach in allen ihren zehn ohne Satzverlust entschiedenen Spielen so gemacht.