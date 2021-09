Mückstein: Zahl der Erststiche steigt wieder an

Vorwurf an FPÖ: „Anti-Impf-Propaganda“

Davor hatte sich FPÖ-Chef Herbert Kickl erneut gegen die Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung ausgesprochen, woraufhin Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) der FPÖ eine „Anti-Impf-Propaganda“ vorwarf. „Ohne die Anti-Impf-Propaganda der FPÖ wäre die Impfquote in Österreich höher und wir könnten weitere Lockerungsschritte - wie etwa in Dänemark durchführen“, so Köstinger.