Eva Maria Schinwald ersetzt die ungeimpfte Maria

Ihr Debüt beim Salzburger Adventsingen feierte Eva Maria Schinwald bereits 2014 als Maria in der Produktion „Der Sterngucker“. 2017 begeisterte sie das Publikum in „Der blinde Hirte“ als Engel. „Für mich kam das Angebot sehr überraschend und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut“, so Schinwald.