Designer Niko Niko: Der luxuriöse Genießer

In die Modewelt sind Sie ja erst recht spät eingedrungen.

Ja, als ich nach Wien kam, war mein Deutsch noch nicht so gut, und ich habe als Fensterputzer begonnen. Später habe ich dann in meinem Beruf als diplomierter Krankenpfleger gearbeitet. Vor drei Jahren schließlich habe ich dann den Sprung gewagt und meine erste Kollektion gemacht, und von da an ging’s steil bergauf.