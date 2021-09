Caroline Athanasiadis: Lustige Aufschlagskanone

Aber ist das neben dem Tanztraining nicht eine Spur zu viel Sport?

Nein (lacht). Es ist für mich eine Art Runterkommen, obwohl es ein Sport ist. Das hier am Platz, das ist so meine Ich-Zeit, weil die muss ich mir erstens ganz bewusst nehmen, und dann kann ich mich hier herrlich auspowern und alles andere vergessen. Beim Tennis kann man an nichts anderes denken. Radfahren oder Laufen ist nichts für mich, weil ich brauche etwas fürs Hirn.