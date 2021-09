Rimini: Ermittlungen führen auch nach Österreich

Die Ermittlungen um den 26-jährige Somalier, der am Samstagabend bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Bus in Rimini fünf Menschen mit einem Messer zum Teil schwer verletzt hat, führen nun auch nach Österreich. Die italienische Polizei will sich mit den hiesigen Behörden in Kontakt setzen, um zu prüfen, warum der Somalier in der Alpenrepublik nicht den internationalen Schutz erhalten habe, den er 2020 beantragt hatte. Der rechtspopulistische Politiker Matteo Salvini fordert nach dem Angriff den Rücktritt der amtierenden Innenministerin Luciana Lamorgese.