Rimini: Messerangreifer bat in Österreich um Asyl

Bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Bus im italienischen Urlaubsort Rimini hat am Samstag ein Mann ein Messer gezückt und damit fünf Menschen teils schwer verletzt, darunter auch einen sechsjährigen Buben. Wie Innenministerin Luciana Lamorgese am Montag bekannt gab, handelt es sich beim Angreifer um einen 26-jährigen Somalier, der sich seit 2015 in Europa aufhält und in der Vergangenheit auch schon in Österreich einen Asylantrag eingereicht hatte.