Flüchtlingsschiff blockiert: Salvini vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Palermo hat am Samstag die Eröffnung eines Prozesses gegen Matteo Salvini beschlossen. Der ehemalige italienische Innenminister und aktueller Parteichef der rechtspopulistischen Lega muss sich wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch verantworten. Salvini wird beschuldigt, Dutzende Migranten tagelang an Bord eines privaten Rettungsschiffes gehalten zu haben. Der Prozess startet am 15. September.