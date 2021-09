Drei Meter tief auf Waschbetonplatten gestürzt

Der 29-Jährige war am Dienstag gegen 8.45 Uhr damit beschäftigt, Efeubewuchs von einem Stormmast in Krumpendorf zu entfernen. Während des Freischneidens gurtete sich der Mann vorbildlich an. „Beim Umhängen des Sicherungskarabiners verlor er aber das Gleichgewicht und stürzte rund drei Meter tief“, schildert ein Polizist.