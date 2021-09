24-Jähriger drohte vor Bäckerei in Tirol mit Bombe

Bombenalarm am Montagvormittag bei einer Bäckerei in Wörgl in Tirol: Ein 24-Jähriger legte einen Rucksack vor der Tür ab und schrie „Achtung Bombe“. Der Mann wurde geschnappt. Gefunden wurde bei ihm zum Glück aber nichts. Auch in einer Sozialeinrichtung in Innsbruck kam es nur wenig später zu einer brenzligen Situation. Ein Italiener (44) zückte ein Messer und drohte zwei Männer umzubringen.