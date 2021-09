Ein Keil in der Gesellschaft

Die Parteien sehen die FPÖ als Verursacher

Auch durch solche Fälle ist die Bevölkerung verunsichert, was direkt zu einer Spaltung führt. Da gibt es meist nur schwarz und weiß, und der Keil in der Gesellschaft wird spürbar größer – auch in der Politik: Während die Freiheitlichen die Regierung mit ihren Maßnahmen gegen Ungeimpfte dafür verantwortlich machen, sehen alle anderen Parteien die Blauen als Hauptverursacher dafür.