So will Regierung die Sportvereine wieder füllen

Hunderttausende haben in der Corona-Pandemie ihre Mitgliedschaft in einem Sportverein aufgegeben - nun will die Regierung gegensteuern und die Mitglieder wieder zurückholen. Konkret will im Rahmen der Aktion „Comeback Stronger“ das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 75 Prozent bzw. maximal 90 Euro des Mitgliedsbeitrags übernehmen. Die Aktion gilt für die Saison 2021/2022 oder das Kalenderjahr 2022.