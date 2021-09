Job-Zugang für Behinderte soll erleichtert werden

Die türkis-grüne Regierung will wie im Regierungsprogramm angekündigt Arbeitsmarkt-Barrieren für Menschen mit Behinderung abbauen. „Wir wollen sehr rasch beginnen“, kündigte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) nach einem Treffen mit Sozial- und Behindertenorganisationen am Freitag an. Geplant ist eine Reform der Arbeitsfähigkeitsfeststellung. Diese soll laut Kocher schneller kommen als Lohn statt Taschengeld in Tageswerkstätten - eine langjährige Forderung von NGOs. Nächstes Jahr soll es erste konkrete Ergebnisse geben.