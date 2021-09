Villacher baut moderne Golfanlagen für die Stars

Prominente Kunden

Heute ist sogar Golflegende Jack Nicklaus Partner des Architekten. Der Amerikaner ist mit 18 Major-Siegen der erfolgreichste Golfer aller Zeiten und besitzt mit Southwest Greens das weltweit führende Unternehmen für Kunstrasenplätze. Karl ist für sieben Länder in Europa verantwortlich. „Viele wollen zum Trainieren ein Natur-Green im Garten. Das ist nicht machbar. Dafür ist bei uns das Klima zu feucht. Mit Kunstgreens geht das aber problemlos“, so Karl , der 150 Tage im Jahr unterwegs ist, um Kunstanlagen zu errichten. „Auch am Wörthersee kann man in privaten Gärten golfen. Vier Löcher sind schnell gemacht.“ Selbst Real Madrid-Star Gareth Bale zählt zu seinen Kunden.