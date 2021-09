Impfgegner sehen in 3G-Armbändern „Brandmarkung“

Nur an Geimpfte und Genesene

Auch beim Urfahranermarkt soll anhand der Farbe der Armbänder nicht zwischen Geimpften, Genesenen und Getesteten unterschieden werden, sagt der zuständige Marktreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP). Vorgesehen als 3G-Nachweis seien Ein-Tages-Eintrittsbänder in täglich einer anderen Farbe. Allerdings: Nur an Geimpfte und Genesene sollen, wenn gewünscht, auch Mehr-Tages-Eintrittsbänder ausgeteilt werden.