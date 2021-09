Von Krucken & Grandln: Besuch im Schloss Ferlach

Wer wie ich mit Jagd und Waffen nichts am Hut hat, dem Waidwerk dennoch mit Respekt begegnen möchte, der ist in Ferlach genau richtig. Denn die Schau richtet sich an Laien und möchte Vorurteile abbauen: So wird die Geschichte der Jagd als Menschheitsgeschichte dargestellt - von den ersten Waffen der Steinzeit über den Fischfang in der Antike bis zur heutigen Hege und Pflege in Kärntens Wäldern.