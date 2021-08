Jennifer Lopez löscht Erinnerungen an Rodriguez

Ben Affleck und Jennifer Lopez waren schon zwischen 2002 und 2004 ein Paar und ebenfalls verlobt. Einen Neuanfang wagten die beiden in diesem Frühling und scheinen seitdem verliebt zu sein wie am ersten Tag. Zuletzt wurden die beiden nicht nur im gemeinsamen Liebesurlaub erwischt, sondern auch bei der gemeinsamen Suche nach einem Haus. Scheint fast so, als wolle die Sängerin und Schauspielerin im zweiten Anlauf mit Affleck endlich Nägel mit Köpfen machen ...