Jennifer Lopez: Romantische Tage mit Ben Affleck

Bevor Jennifer Lopez ihre neu entflammte Liebe zu ihrem Ex-Verlobten Ben Affleck am Sonntag mit einem Kussfoto, das sie in einer Slideshow auf Instagram versteckt hatte, offiziell machte, wurde das Paar gesehen, wie es mit einer Gruppe von Freunden in einem Nachtclub an der französischen Riviera am Samstagabend den Geburtstag der Sängerin feierte.