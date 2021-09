Pflege jüdischer Friedhöfe als Erinnerungszeichen

Einzelne Gemeinden noch ausständig

Die Initiative wird im Auftrag des Landes und der IKG über den Verein RE.F.U.G.I.U.S. abgewickelt. „Vor dem Hintergrund der fürchterlichen Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung und nicht zuletzt angesichts der großen Bedeutung der einstigen Siebengemeinden des Burgenlandes ist es eine wichtige Aufgabe, die jüdischen Friedhofe in einem guten und würdigen Zustand zu erhalten“, betonte Landesrat Heinrich Dorner beim Besuch am jüdischen Friedhof Lackenbach, für den es seit einiger Zeit auch eine Pflegevereinbarung gibt. Seitens RE.F.U.G.I.U.S. hofft man, dass bald auch die beiden noch ausständigen Gemeinden entsprechende Vereinbarungen unterzeichnen werden.