Mit Ärzten anonym über Suizidgedanken schreiben

Primarärzte bieten ein offenes Ohr

Am Dienstag, 14. September, ist Primarius Herwig Oberlerchner, Vorstand der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Klagenfurt, von 18 bis 19.30 Uhr für hilfesuchende Menschen da und unterstützt sie im Chat.

Am Donnerstag, 16. September, wird Primarius Wolfgang Wladika, Vorstand der Abteilung für Neurologie und Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters am Klinikum Klagenfurt, von 18.15 bis 19.30 Uhr für Fragen und Ratschläge zur Verfügung stehen.