Bessere Bedingungen für Radfahrer gefordert

Ein Argument, dass Kreuzer nicht teilen will. „Es bräuchte viel mehr eine klare Aufwertung des Radkoordinators: ressortübergreifend, mit zusätzlichen Schwerpunkten und gerne auch mit Weisungsbefugnis oder Vetorechten. Die Arbeitsabläufe gehören so geregelt, dass der Radverkehr von der Verkehrspolitik automatisch eingebunden wird.“ Dann würden auch gravierende Planungsfehler der Vergangenheit angehören. So war bei der Ende 2018 eröffneten Eichgrabenbrücke über die Bahngleise zwischen den Stadtteilen Parsch und Gnigl auf die Radfahrer vergessen worden. Und auch der neue Kreisverkehr am Rot-Kreuz-Parkplatz biete für Fahrradfahrer eine äußert unzufriedenstellende Lösung.