Erste Spielszenen zu „Tiny Tina‘s Wonderland“

Nach mehreren, teils „explosiven“ Gastauftritten in 2Ks „Borderlands“-Serie bekommt Tiny Tina mit „Tiny Tina‘s Wonderland“ nun ihr eigenes, „fantasievolles“ Abenteuer im Looter-Shooter-Genre. Ein erster Trailer bietet den Fans einen Einblick in das Gameplay mit neuen Mechaniken wie dem Zauberwirken, in die Charaktererstellung und in die von Tabletop-Spielen inspirierte Oberwelt. Erscheinen soll der Titel aus dem Hause Gearbox am 25. März 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie den PC (zuerst exklusiv im Epic Games Store, später auch bei anderen digitalen PC-Stores).