EM-Held tritt als griechischer Verbandschef zurück

In einer persönlichen Erklärung nannte der 49-Jährige am Donnerstag interne Streitigkeiten im griechischen Fußball als Grund. „Wir alle sind am Untergang des griechischen Fußballs schuld“, schrieb Zagorakis. Er war Kapitän der griechischen Mannschaft, die 2004 bei der Endrunde in Portugal sensationell Europameister wurde.