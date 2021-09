Disco-Saison startet mit Hoffnung und Sorgen

„Man leidet mit den Gästen mit. Aber jetzt geht’s endlich los“, war Ewald Eschelmüller von der EVE-Bar in Vitis vom Besuch der Voreröffnung positiv überrascht, vor allem wegen der 2-G-Regel in der Nachgastronomie (geimpft oder PCR-Test). Mit vollem Haus rechnet er daher heute, sorgen soll dafür die bewährte Getränke-Super-Happy-Hour und ein Live-Act. Mit Blick auf die kommenden Verschärfungen der Corona-Regeln, bei denen ein PCR-Test zum Disco-Eintritt nicht mehr reicht, „schaut’s aber schlecht aus“: Weniger als die Hälfte des altersmäßig bunt gemischten Publikums der Voreröffnung war geimpft. „Wir müssen uns weiter anpassen. Es wird Zeit, das Virus in den Griff zu bekommen!“