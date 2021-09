Seriendieb versteckt Parfums im Rollstuhlsitz

Mann plünderte Hanfautomaten

Zu einer weiteren Festnahme kam es am Mittwoch gegen 4 Uhr in Floridsdorf. Ein 21-jähriger Mann soll das Vorhängeschloss eines Hanfautomaten aufgebrochen und die sich darin befindliche Ware gestohlen haben. Schon kurze Zeit nach der Tat konnte der Mann in der Nähe des Automaten von der Polizei angehalten und festgenommen werden. Die Hanfware wurde von den Beamten sichergestellt und der Dieb in eine Justizanstalt gebracht.