Corona: Intensivpatienten werden immer jünger

In Niederösterreich war vor zwei Tagen einer von insgesamt 26 Intensivpatienten in seinen Dreißigern. Fünf waren über 40, jedoch unter 50, zehn weitere Patienten zwischen 50 und 59 Jahre alt. Vier der schwer erkrankten Covid-Patientinnen und -Patienten in den niederösterreichischen Krankenhäusern befanden sich in ihren Sechzigern, fünf in den Siebzigern. Einer war über 80 Jahre alt.