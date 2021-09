Mädchen erobern Burgenlands Fußballplätze

Die Sichtungstermine finden zuerst in Eisenstadt sowie an den Folgetagen in Podersdorf und Winden statt. Besonders begabte Fußballerinnen sollen nach erfolgreichem Probetraining mit einem Fußball Talente Training (FTT) gefördert werden, welches einmal wöchentlich sowie zusätzlich zur Vereinseinheit stattfindet. Anmeldungen für die Sichtungstermine können per E-Mail an den BFV eingereicht werden.