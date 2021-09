Mädchen (6) ertrank: Tretboot hatte definitiv Leck

Das Leck war bereits bei der Bergung des Bootes am Samstag sichtbar, sagt Christian Kroschl, Sprecher der Grazer Staatsanwaltschaft. Die große Frage ist nun: Gab es das Leck schon, als die Familie das Tretboot bei den Auwiesen in Gössendorf ausborgte? Das soll nun ein Gutachter klären, in drei bis vier Wochen könnte ein Ergebnis feststehen.