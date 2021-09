„Herausragend!“ Bayerns Nagelsmann adelt Sabitzer

Erstes Mannschaftstraining

Nach Problemen mit den Adduktoren konnte der Mittelfeldmann am Dienstag erstmals mit dem Team trainieren. Dabei zeigte er auch gleich groß auf. „Er spielte in der Zentrale, war meist die Anspielstation. Ruhig lenkte der Österreicher das Spiel, mit viel Übersicht setzte er die vielen Jugendspieler in Szene“, schreibt die „Bild“. Zum Wiedersehen mit RB könnte es für Sabitzer schon bald kommen. Meister und Vizemeister treffen nach der Länderspielpause am 11. September in Leipzig in der Bundesliga aufeinander.