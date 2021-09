Sabitzer als Knirps im Bayern-Leiberl - der Beweis

Es ist längst Usus: Der Transfer ist vollzogen, bei der Präsentation hat der entsprechende Spieler zu sagen, wie viel ihn sein neuer Klub doch bedeutet und dass er doch schon seit Langem davon träumt, einmal die entsprechende Vereinswäsch‘ zu tragen. Auch Marcel Sabitzer machte da rund um seinen Wechsel an die Säbener Straße keine Ausnahme. Der ÖFB-Teamkicker ließ rund um seine Präsentation kaum eine Gelegenheit aus, um zu betonen: „Schon als Kind war mein Bayern-Trikot mein großer Stolz, jedes Jahr zu Weihnachten bekam ich ein neues.“ Ein Stehsatz wie so viele in dieser von PR-Floskeln (über-)vollen Welt? Mitnichten! Jetzt lieferte Sabitzer auf Instagram einen Foto-Beweis, der ihn tatsächlich als Knirps in der Bayern-Montur zeigt: