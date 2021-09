Ausreisetestpflicht für Innervillgraten läuft aus

Mit der Aufhebung der Verordnung, die am 11. August in Kraft getreten war, werden neben der Ausreisetestpflicht auch folgende Maßnahmen beendet: Untersagung von Veranstaltungen ab 50 Personen, Registrierungspflicht für jede Art von Veranstaltungen unabhängig ihrer Größe, FFP2-Maskenpflicht bei allen Veranstaltungen (im Freien und Innenbereichen) sowie im Handel. „Damit gelten auch in Innervillgraten wie im übrigen Osttirol wieder die österreichweiten Vorgaben vonseiten des Bundes“, so das Land in einer Aussendung.