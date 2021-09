Nachbarin schneidet Kabel des E-Rasenmähers durch

Aus Ärger über einen lauten Rasenmäher hat eine Frau in Memmingen in Deutschland dessen Kabel durchschnitten. Zunächst habe die 46-Jährige Holzbretter in den Garten ihres Nachbarn geworfen, um ihn vom Mähen abzuhalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Deshalb sei der Mann am Montag in sein Haus gegangen, um die Polizei zu rufen, hieß es.