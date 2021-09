Krebspatienten appellieren an Ungeimpfte

Immer mehr Patienten wenden sich verzweifelt an die Österreichische Krebshilfe, weil sich so viele Menschen nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Andrea Pape hatte Brustkrebs. Ihre Mutter ist ebenso an Krebs erkrankt. „Ich erlebe die Einschränkungen für Krebspatienten täglich“, sagt die Wienerin, die auch eine Patientengruppe leitet.