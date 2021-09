Fix: Airpower am 2. und 3. September 2022

Weder im letzten Jahr noch heuer fand wegen der Corona-Pandemie die Flugschau Airpower in Zeltweg statt. Doch im September 2022 sollen die Flugzeuge am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg wieder abheben! Am 2. und 3. September 2022 werden wieder Tausende Flug-Fans ins Murtal pilgern.

Am heutigen Montag präsentieren das Bundesheer - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner kam zu diesem Zweck selbst in die Steiermark - sowie das Land Steiermark und Red Bull alle Details zur nächsten Ausgabe der größten Flugschau Österreichs.



Die letzte Airpower fand 2019 statt. Trotz schlechtem Wetter kamen an zwei Tagen rund 185.000 Flug-Begeisterte nach Zeltweg. Wegen der Kosten und der Umweltbelastung (Stichwort Klimawandel) wird eine Fortführung der Veranstaltung auch kritisch diskutiert.