Chris Lohner: „Komme als Genesene nicht vor“

Chris Lohner hat Anfang des Jahres auf Facebook bekannt gegeben, an Corona erkrankt zu sein. Jetzt meldete sich die Moderatorin und Stimme der ÖBB erneut zu Wort - mit einem offenen Brief an den Gesundheitsminister. Ihrer Meinung nach komme sie in der aktuellen Diskussion rund um eine mögliche 1G-Regel als Genesene nicht wirklich vor. Vor allem dann, wenn man sich nach einer überstandenen Corona-Infektion gegen eine Impfung entscheide.