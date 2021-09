Für Mama und die Gesundheit

Das Resümee von Elsbethen-Schlussmann Miroslav Orlic liest sich nicht schlecht: Die Nummer eins des 2. Klasse Nord B-Spitzenreiters schnupperte bereits Erstliga-Luft in Montenegro, außerdem verdiente er sich seine Sporen unter anderem in der Zweitklassigkeit Rumäniens und Serbiens. Nach einem Telefonat mit Kumpel Nikola Rajkovic war der Entschluss gefasst: Nach sechs Jahren im Ausland ging’s zurück nach Österreich! Nicht zuletzt, um näher bei seiner kranken Mutter zu sein. Der Ex-Profi ist selbst leidgeprüft, blickt auf eine ellenlange Verletztenhistorie: Sieben OPs, davon drei am Knie, hinzu kommt ein „Fast-Schädelbasisbruch“ in einer Penaltyszene auf Zypern, als der Gegner im Nachschuss Kopf statt Ball erwischte. Nach dem Tod seines Vaters vor zwei Jahren erlebte der Rückkehrer depressive Phasen. Ideen, ein Buch über sein leidgeplagtes Leben zu schreiben, zerschlugen sich fürs Erste. Vor drei Monaten erlitt der 28-Jährige gar einen Schlaganfall, die Ursache war schnell gefunden: Stress. „Die Gesundheit und die Familie sind mir dann doch wichtiger“, lässt Orlic die Profizeit fortan hinter sich. Dennoch gibt ihm der Sport weiterhin extrem viel: „Der Fußball war schon immer mein Leben!“