Wildspitze: 72-Jähriger stürzte in den Tod

Der Mann war laut Polizei mit drei anderen Bergsteigern in der Früh von der Breslauer Hütte in Sölden über den Jubiläumsgrat zum Gipfel der Wildspitze aufgestiegen. Beim Abstieg über ein etwa 41 Grad steiles Schneefeld kam der 72-Jährige laut Ermittlungen zu Sturz und rutschte mit dem Kopf voraus am Rücken liegend etwa 20 Meter ab. In der Folge prallte er mit dem Kopf gegen einen Stein.