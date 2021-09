Im Flugzeug mit 245 km/h durch zwei Auto-Tunnel

„Deine Augen täuschen dich nicht, Dario Costa hat das wirklich gerade getan“: Stunt-Pilot Dario Costa, ein in Salzburg lebender Italiener, hat sich mit seinem rasanten Flug durch Istanbuls Catalca-Tunnel einen Eintrag in die Geschichtsbücher erflogen. Der Weltrekord-Flug durch die beiden Auto-Tunnel ist auf einem Video des Red-Bull-Teams in voller Länge zu bestaunen.