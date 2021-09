Erfolg ist kein Geheimnis II

Setzen Sie auf eine Idee, die es noch nicht gibt und die möglichst vielen Menschen Vorteile bringt. Nehmen Sie sich ein Beispiel am ehemaligen Bar-Pianisten Karl Wlaschek, der als Erster in Österreich Supermärkte namens „BILLA“ (Billigladen) aufsperrte. Bis er 97 Jahre alt war, investierte er, als sich noch niemand dafür interessierte, in Häuser in besten Wiener Lagen - und verzigfachte so sein Vermögen.