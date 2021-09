Palfinger schließt Werk in Deutschland

Der börsennotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger AG schließt in Deutschland am Standort Krefeld in Nordrhein-Westfalen die Produktion von Hubarbeitsbühnen und konzentriert die Herstellung auf das Werk in Löbau in Sachsen. Wie das Unternehmen am Freitag informierte, läuft im August 2023 der Mietvertrag für Krefeld aus. Die angestrebte Erweiterung und der Ausbau des Werks lasse sich am Standort unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten aber nicht umsetzen.