Wieder schlimmer Unfall in der Frauen-Formel-1

In der Frauen-Rennserie W Series hat es zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einen schweren Unfall gegeben. Fabienne Wohlwend verlor am Freitag in der Qualifikation für das Rennen im niederländischen Zandvoort die Kontrolle über ihr Auto, hob ab und krachte mit dem Boliden frontal in die Streckenbegrenzung. Immerhin: Die Entwarnung folgte schnell.