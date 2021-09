Steiermark: Bald zwei „freie Impf-Tage“ pro Woche

Auch am Samstag wird an allen 20 steirischen Impfstraßen von 8 bis 16 Uhr ohne Termin zum Pieks gebeten. Am kommenden Dienstag (7.9.) gilt das Angebot an 16 Impfstraßen, am Samstag, 11. September, gibt es Impfaktionen in Einkaufszentren. Zusätzlich sollen noch im September auch zwei Impfbusse durchs Land rollen, insbesondere in Gemeinden mit niedriger Impfquote und im Umfeld von Veranstaltungen.