Steiermark startet mit Auffrischungsimpfung

Grünes Licht gibt es nun für den dritten Stich in der Steiermark: Bei einem Impf-Gipfel am Mittwoch in der Grazer Burg steckte die Landesregierung in Absprache mit den medizinischen Experten die Rahmenbedingungen ab. Ab nächster Woche (6. September) geht es mit den Auffrischungsimpfungen für Pflegeheimbewohner und Risikopatienten los.