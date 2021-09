Köstingers Sommerbilanz: „3G hat funktioniert“

Wenn die Belegung der Spitäler mit Covid-Patienten weiter steige, müsse es wohl zu Maßnahmen kommen, diese würden aber regional eingeschränkt bleiben und sich verstärkt an den Spitalskapazitäten und nicht mehr ausschließlich an den Inzidenzzahlen orientieren. Am Freitag wurden 1753 Neuinfektionen sowie 543 Spitalspatienten gezählt, fünf mehr als am Vortag. 149 Menschen benötigen ein Intensivbett, ein Plus von sieben innerhalb von 24 Stunden.