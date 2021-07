Unter Vorkrisenniveau - doch Tourismus zieht an

„Insgesamt hat Österreichs Tourismus im Juni 2021 mit 7,46 Millionen Nächtigungen 59,2 Prozent des Vorkrisenniveaus des Juni 2019 erreicht“, sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch. Mit 3,54 Millionen waren die Nächtigungen der Urlauber aus dem Inland zu Beginn des zweiten Pandemie-Sommers bereits in der Nähe des Vorkrisenniveaus aus dem Juni 2019. Die Nächtigungen ausländischer Gäste lagen mit 3,92 Millionen hingegen noch mehr als die Hälfte darunter, so die vorläufigen Ergebnisse der Statistik Austria.