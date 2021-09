Griechischer „Adler auf Reisen“ verunglückt

Ein ganz seltener Patient wurde im Pflegecenter der Adlerarena Burg Landskron abgegeben: Ein aus Griechenland stammender Habichtsadler war in Unterkärnten in ein Maisfeld geraten, aus dem er nicht mehr starten konnte. Der Jungvogel war mit einem GPS-Sender ausgestattet. So konnten Birdwatcher den Vogel orten.