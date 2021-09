„Horizon Forbidden West“: PS5-Upgrade kostet extra

Der Nachfolger zu Sonys gefeiertem „Horizon Zero Dawn“ soll am 18. Februar 2022 erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Allerdings wird es für Käufer der Standardversion für die inzwischen nicht mehr ganz so taufrische PS4 keine Möglichkeit geben, im Falle eines späteren PS5-Kaufes kostenlos auf die Next-Gen-Version des Spiels umzusteigen.