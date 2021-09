Baumgartner absolviert nur Regenerationseinheit

Christoph Baumgartner hat am Donnerstagvormittag in Chisinau eine Regenerationseinheit mit der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft absolviert. Der Schütze des ersten ÖFB-Treffers beim 2:0 am Mittwoch gegen die Republik Moldau erlitt in dem Match eine Knöchelblessur, steht aber möglicherweise am Samstag gegen Israel zur Verfügung.