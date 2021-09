Korruptionsaffäre um Wiener Wohnen

Glasbruch: Nicht vorhandene Schäden vorgetäuscht

Hauptsächlich wird es bei dem Prozess um Reparaturen in Gemeindebauten gehen, vor allem bei Glasbruch. Laut Vorschrift soll ein Schaden nur von Mitarbeitern von Wiener Wohnen festgestellt und der Reparaturauftrag dann an eine Firma weitergeleitet werden. Laut Anklage lief es aber in den Jahren 2011 bis 2013 teilweise anders: Mitarbeiter von Firmen stellten selbst die „Schäden“ an den Fensterscheiben fest, vor allem in Stiegenhäusern, Dachböden oder Kellerabteilen. Manchmal sollen diese aber gar nicht bestanden haben.