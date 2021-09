Hochinfektiöser Corona-Patient in den City Arkaden

Eine hochinfektiöse, an Covid-19 erkrankte Person hat sich Dienstagnachmittag in den City Arkaden in Klagenfurt aufgehalten. Daher richtet sich die Stadt Klagenfurt mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit: Personen, die sich am Dienstag in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr im Einkaufszentrum City Arkaden aufgehalten haben, werden ersucht, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Bei eintretenden Covid-19-Symptomen wenden Sie sich bitte umgehend an die Gesundheitshotline 1450.